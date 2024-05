Almanacco del 28 maggio

Giorgia Meloni ha presenziato in Piazza San Pietro, in Vaticano, alla santa messa celebrata da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini 2024. Seduta accanto alla presidente del Consiglio la figlia Ginevra , di cui la premier si è occupata durante la celebrazione. Presenti in ... liberoquotidiano

In occasione della prima Giornata mondiale dei bambini , via Gregorio VII è diventata un'immensa distesa di pullman turistici. Preoccupati i cittadini del quartiere : "Se questo è l'antipasto del Giubileo , sarà il caos".Continua a leggere fanpage

Anna Petta durante il comizio nella frazione di Fusara: “Investire nei più piccoli per una comunità più forte e unita” “Questa mattina, durante il comizio elettorale tenutosi nella frazione di Fusara di Baronissi , in concomitanza con la conclusione della due giorni dedicata alla giornata ... puntomagazine

Giornata Mondiale del Gioco, qual’è il vostro gioco preferito - giornata mondiale del Gioco, qual’è il vostro gioco preferito - Ogni anno il 28 maggio si celebra World Play Day, per promuovere il diritto dei bambini al gioco. Noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: quali sono i vostri giochi preferiti Giocate a carte oppur ... sbs.au

Insieme per la pace. La scuola ‘Gesù Eucaristico’ di Lecce alla Giornata mondiale dei bambini - Insieme per la pace. La scuola ‘Gesù Eucaristico’ di Lecce alla giornata mondiale dei bambini - Lo scorso fine settimana i bambini della scuola paritaria delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico di Lecce, accompagnati dai loro genitori, dalle suore e dalle insegnanti si sono recati a Roma per p ... portalecce

Tutto in tre anni: Oaktree-Inter, si parte tra conti a posto e trofei - Tutto in tre anni: Oaktree-Inter, si parte tra conti a posto e trofei - Oggi il fondo in sede per incontrare gli a.d., Ausilio e Inzaghi Si programma già fino al 2027. Il 4 giugno assemblea dei soci ... gazzetta