Alloggi alle Forze dell’ordine Un nuovo bando olimpico

(Di martedì 28 maggio 2024) A.a.a. cercasiper lein occasione delle Olimpiadi invernali. Nei giorni scorsi, infatti, sulla home page del portale della Prefettura è stato pubblicato ilavviso esplorativo, con la relativa modulistica, inerente la "Manifestazione di interesse per il servizio diamento del personale delledi Polizia in servizio di Ordine pubblico fuori sede per le esigenze connesse ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026". Eh sì, perché in occasione della rassegna a cinque cerchi saranno oltre mille gli uomini in divisa impegnati nei vari servizi su tutto il territorio della provincia di Sondrio e, più in generale, sui siti che ospiteranno gli eventi olimpici. E quindi in Valtellina si parla di Bormio, località nella quale si terranno le prove maschili di sci alpino (compresa la discesa che senza nulla toglierealtre gare è la “regina” dei giochi) e tutte quelle di scialpinismo, e a Livigno, località che ospiterà le gare di snowboard e freestyle e che sarà quella che consegnerà il maggior numero di medaglie tra quelle impegnate nell’evento a cinque cerchi italiano.