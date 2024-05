(Di martedì 28 maggio 2024) La telenovela tra Massimilianoe lanon è ancora finita. O meglio, è un capitolo chiuso solo dal punto di vista sportivo.con effetto immediato, infatti, l’ormai ex allenatore e la società bianconera stanno cercando un compromesso che possa andare bene ad entrambi per evitare di finire in. La situazione è la seguente: nei giorni scorsiaveva respinto con una lettera le accuse attribuitegli dal club bianconero in seguito all’imperdonabile comportamento avutola vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. Successivamente, l’allenatore livornese ha proposto di chiudere l’intera faccenda – secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport –ndo allaun compenso pari a 14dilordi (per lui e per lo staff) anziché i 20 inizialmente previsti dal contratto che lo lega aifino al giugno 2025.

Allegri chiede 14 milioni di euro per non portare la Juventus in tribunale dopo l’esonero. I bianconeri rifiutano - allegri chiede 14 milioni di euro per non portare la juventus in tribunale dopo l’esonero. I bianconeri rifiutano - L'ex allenatore bianconero vorrebbe chiudere il contratto con il club così da poter cominciare una nuova avventura ... ilfattoquotidiano

Due ipotesi per il futuro di Magnanelli e Padoin: le ultime - Due ipotesi per il futuro di Magnanelli e Padoin: le ultime - Stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, Francesco Magnanelli e Simone Padoin sono rimasti nello staff della juventus anche dopo l'addio di allegri e adesso per loro si prospettano ... tuttojuve

Napoli, dalle stelle alle stalle: si riparte dai trentaduesimi di Coppa Italia - Napoli, dalle stelle alle stalle: si riparte dai trentaduesimi di Coppa Italia - Visualizzazioni: 133 La stagione fallimentare del Napoli di De Laurentiis si ripercuoterà anche sulla prossima edizione della Coppa Italia. Si parte ad inizio agosto. Il Napoli ha appena vissuto una d ... calciostyle