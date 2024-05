Allarme Sanità | mancano circa 175mila infermieri

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 28 maggio 2024), l’ora è serio: in Italiaoperatori sanitari e vanno assunti internamente Il sindacato degliNursing Up, attraverso il suo presidente nazionale Antonio De Palma, ha lanciato un forte appello al Ministro della Salute, evidenziando una grave carenza nel settore sanitario italiano. Pochi-Ansa- Notizie.comSecondo il sindacato,all’appello175.000 professionisti dell’assistenza, una voragine che rischia di compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini. La soluzione proposta dal Ministro Schillaci, ovvero l’assunzione didall’estero, non trova concordia nel sindacato che sottolinea come priorità l’assunzione e la valorizzazione dei professionisti presenti sul territorio nazionale.