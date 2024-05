Allarme Confartigianato calo di 874mila under 35 in 10 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Sempre meno giovani, sempre più inattivi ed è a rischio il ricambio generazionale nelle imprese. L'arriva dai Giovani Imprenditori diche oggi, a Roma, nel corso della loro Convention, presentano un rapporto sulla situazione del lavoro giovanile in Italia. Secondo la rilevazione, nel decennio 2013-2023 la crisi demografica ha fatto diminuire la popolazione italiana digiovani tra 20 e 34, con undell'8,7%. Questo trend si riflette sulla composizione del lavoro indipendente: oggi il numero di imprenditori e lavoratori autonomi over 60, pari a 897mila, ha superato quello degli35 (719mila). Il fenomeno, diffuso in tutta Europa, è più marcato in Italia dove la quota di giovani lavoratori indipendenti sul totale è pari al 15%, a fronte del 16,2% della media Ue.