Allagamenti a Forlì Rinaldini | Sulle fogne servono lavori urgenti

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Il centrosinistra va all’attacco dopo glidi sabato. Il candidato sindaco Grazianoparla di una situazione che “ci ha fatto drammaticamente ripiombare nella paura paralizzando interi quartieri della città. Strade trasformate in torrenti in centro storico e nelle zone già flagellate dall’alluvione, case, negozi e cantine allagate, con tombini ostruiti compresi quelli di corso della Repubblica, dove i costosi interventi del Comune sono appena terminati e, come si può vedere a occhio nudo, le ridotte dimensioni delle caditoie non sono sufficienti ad assicurare il deflusso dell’acqua”. Su questo aspetto va all’attacco anche la lista Alleanza Verdi e Sinistra: “È evidente che si tratta di un lavoro mal fatto, con soluzioni diverse e scoordinate per la fretta.