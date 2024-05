Alla Nuvola di Fuksas – HIMSS porta a Roma i leader della Sanità Digitale europea per affrontare le sfide del futuro

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 28 maggio 2024) L’Italia al centro: si terrà ail 29-30 e 31 maggio, nella splendida cornicedi, la conferenza diorganizzata da(Healthcare Information and Management Systems Society), la più influente organizzazione internazionale senza scopo di lucro con oltre 125.000 membri in tutto il mondo, la cui mission è realizzare il pieno potenziale di salute di ogni persona e riformare l’ecosistema sanitario globale attraverso il potere delle tecnologie digitali.è al serviziocomunità sanitaria da oltre 60 anni, impegnata nella promozione dell’innovazione ericerca e delle politiche pubbliche che favoriscono il cambiamento. L’obiettivo comune è migliorare l’accesso alle cure, la qualità delle cure stesse, il governo del rischio clinico condividendo con is e gli stakeholder le migliori pratiche di trasformazioneina livello globale.