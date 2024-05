All eyes on Rafah | da dove nasce lo slogan che rimbalza su tutti i social

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) La scritta compare sugli striscioni della protesta universitaria e suisempre di più si chiede il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.gli occhi su, “Allon”, è il gridospecialmente dopo l’ultimo raid dell’Idf con almeno 45 morti in un campo profughi. Una frase, con una specifica card, che è diventata una catena, specialmente su Instagram, grazie alla funzione “Tocca a te” che permette di mandare in trend una foto o un post condiviso già da altre persone. “Allon” è una storia condivisa da oltre 12 milioni di persone. Secondo quanto ricostruito da Fanpage a lanciarla è stata l’utente shahv4012 (@chaa.my ), un ragazzo che non dovrebbe avere origini palestinesi. Il concetto però viene ribadito anche in altre immagini.