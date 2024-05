Alimentazione l’indagine | quasi 7 consumatori su 10 sono flexitariani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Flexitariano, ovvero ‘vegetariano flessibile’, cioè chi vuole ridurre l?assunzione di carne e proteine animali ma senza rinunciarvi del tutto. Non si tratta di una dieta che ha un inizio e una fine piuttosto di una revisione della propriache porta a una riduzione graduale delle proteine animali. Una scelta, anche se non sempre consapevole, adottata dal 68% della popolazione di Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Russia, Usa, UK. E’ quanto emerge dai risultati preliminari di una ricerca condotta da Ipsos per Bonduelle Group in questi 8 Paesi su un campione rappresentativo di 12mila persone (1.500 intervistati in ogni Paese), compreso tra i 16 e i 70 anni.Secondo, il 20% degli intervistati ha ridotto il consumo di carne ma non si considera flexitariano, contrariamente a chi si ritiene flexitariano consapevole e continuativo (18%) o consapevole ma saltuario (26%).