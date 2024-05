Alici gratinate al forno | facili e saporite!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 maggio 2024) Lealsono un secondo gustoso e leggero, ma possono trasformarsi anche in un antipasto sfizioso. Croccantine e dorate grazie ad una panatura aromatica e saporita, richiedono una preparazione semplice, alla portata di tutte, e una cottura veloce. Possiamo quasi considerarle il piatto dell’ultimo momento, per viziare chi amiamo con una prelibatezza sana e genuina. Se possiamo contare sulla disponibilità del nostro pescivendolo, lasciamo a lui il compito di pulire il pesce; ma se non ha tempo o se preferiamo acquistare leal supermercato, riuscire nell’impresa non è affatto difficile, semplicemente prolungherà leggermente i tempi della preparazione. Via via che procederemo, però, acquisiremo manualità e sicurezza e i gesti diventeranno quasi automatici.