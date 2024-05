Alex Sandro lettera ai tifosi della Juventus | E’ giunto il momento di dirvi addio VIDEO

(Di martedì 28 maggio 2024) Da un polveroso campo in terra battuta nella Favelas all’Alliaz Stadium di Torino. E’ la favola di. Il difensore nato 33 anni fa a Catanduva, nel territorio di San Paolo, in Brasile, annuncia la fine del suo rapporto con la. Lo fa con un emozionantepubblicato sui social. “Èildi, ma il mio cuore è colmo di ricordi indimenticabili che porterò sempre con me. Da quando ho indossato per la prima volta questa maglia, ho capito che non stavo solo entrando in una squadra, ma in una famiglia, in una tradizione, in una storia che è molto più grande di qualsiasi giocatore”, esordisce. “Ricordo ancora la mia prima partita, i brividi lungo la schiena quando ho sentito i vostri cori riempire lo stadio.

