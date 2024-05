Alessandro Zan replica alle dichiarazioni del Papa sui seminaristi gay

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 28 maggio 2024) Da anni la Chiesa si lamenta per la ‘crisi delle vocazioni‘, eppure il– che in pubblico parla di accoglienza per le persone LGBTQ – nel privato delle riunioni con i vescovi ha dichiarato che in seminario non si possono accettare ragazzi che hanno “tendenze omosessuali o che sostengono la cultura gay”. Invece di puntare il dito contro preti, vescovi e cardinali che vomitano odio e omofobia, questo si preoccupa del “sostegno alla cultura gay” (ha paura che ballino la Carrà e Paola e Chiara in seminario?). Le parole di questo 87enne hanno suscitato reazioni di ogni tipo, l’ironia della comunità LGBTQ su Twitter, il plauso di certi personaggi omofobi che fino a ieri accusavano Francesco di essere l’anticristo per le sue posizioni poco severe nei confronti di gay, lesbiche, trans, bisessuali e queer e anche qualche precisazione e frecciatina da parte di politici e attivisti LGBTQ, comeZan.