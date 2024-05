Alessandro Benetton punta al farma Oggi il cda del gruppo di famiglia

Sul crollo del ponte Morandi: "Consigliai subito di chiedere immediatamente scusa. Io a titolo personale le ho fatte e le rinnovo. Tragedia che non potrà mai essere dimenticata e cancellata" "Ognuno di noi è quello che fa quando gli capitano le cose che non si aspetta". Lo dice Alessandro Benetton ... sbircialanotizia

Benetton chiude il bilancio con 230 milioni di perdita. Dopo le accuse di Luciano Benetton cambia l’ad: Sforza al posto di Renon - benetton chiude il bilancio con 230 milioni di perdita. Dopo le accuse di Luciano benetton cambia l’ad: Sforza al posto di Renon - Dopo l’addio pubblico di Luciano benetton con tanto di pesanti accuse all’ad Massimo Renon il consiglio di amministrazione di benetton ha approvato il progetto di bilancio 2023 con una perdita netta d ... ilfattoquotidiano

Claudio Sforza sarà il nuovo amministratore delegato di Benetton Group - Claudio Sforza sarà il nuovo amministratore delegato di benetton Group - Un anno da shock per il gruppo del tessile che cercava il pareggio e sui cui Edizione, la cassaforte guidata da alessandro benetton, è pronta a intervenire, in arco temporale di 4 anni con 260 milioni ... primaonline

Rosso Benetton. Dopo lo sfogo del patron è tregua in Cda con l'ok ai conti in perdita: si riparte da Sforza - Rosso benetton. Dopo lo sfogo del patron è tregua in Cda con l'ok ai conti in perdita: si riparte da Sforza - Riunione delicata del board dopo gli attacchi di Luciano benetton all'ad Massimo Renon. Al suo posto arriverà l'ex Post e Astaldi. Edizione, holding della ... huffingtonpost