Alberto Angela e la storia degli scavi di Pompei | Siamo riusciti a intercettare il pubblico giovane riportandolo in tv Gli spettatori italiani sono preparati ed esigenti

Alberto Angela a Pompei: “Siamo in una società sommersa da informazioni e grandi titoli, il pericolo è non approfondire mai” - Alberto angela a Pompei: “Siamo in una società sommersa da informazioni e grandi titoli, il pericolo è non approfondire mai” - Ieri sera, 27 maggio, è andata in onda su Rai1 una nuova puntata di Meraviglie, programma di divulgazione culturale di Alberto angela, dedicata agli scavi archeologici di Pompei. Il programma, prodott ... tecnicadellascuola

Alberto Angela, la battuta sull'orgia diventa virale: cosa ha detto durante la puntata di "Meraviglie" sugli scavi di Pompei - Alberto angela, la battuta sull'orgia diventa virale: cosa ha detto durante la puntata di "Meraviglie" sugli scavi di Pompei - Ieri sera, è stata trasmessa su Rai 1 una puntata speciale della sua serie "Meraviglie" dedicata a Pompei e condotta da Alberto angela. Due ore ininterrotte di vista agli scavi in ... leggo

Alberto Angela a Pompei con «Meraviglie» conquista social e Auditel - Alberto angela a Pompei con «Meraviglie» conquista social e Auditel - Accolto in maniera entusiastica sui social il programma «Meraviglie Pompei, le nuove scoperte», andato in onda ieri sera su Raiuno e condotto da Alberto angela. Gli ascolti non ... ilmattino