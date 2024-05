Al via il 98esimo Congresso nazionale della SIDeMaST a Giardini di Naxos

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 28 maggio 2024) La cute è il nostro biglietto da visita, ci difende dagli attacchi esterni ed è anche la “spia” di molte patologie internistiche; tuttavia, non la proteggiamo a sufficienza con conseguenze spesso irreversibili. Proteggere la nostra pelle vuol dire salvaguardare l’integritàbarriera cutanea riducendo la frequenza delle recidive di patologie infiammatorie cronichecute molto frequenti, come dermatite atopica e dermatite da contatto, e normalizzare il suo microbioma preservandoci dalle infezioni. Difendere la nostra pelle dal sole e dai raggi UV in generale significa, non solo limitare il fotoinvecchimento, ma soprattutto prevenire i tumori cutanei non melanoma (carcinoma basocellulare e squamocellulare, cheratosi attiniche), ossia i tumori più frequenti dell’essere umano, più del cancromammella, del polmone eprostata.