Al via all’Istituto Pantaleo il Progetto @ttraversaMENTI finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU

(Di martedì 28 maggio 2024) Santa Maria Capua Vetere. Potenziare le competenze del personale scolastico sulla didattica digitale integrata e sulla trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica. È questo in sintesi l’obiettivo delche sarà realizzato presso l’Istituto Eugeniodi Torre del Greco, di cui è dirigente il prof. Giuseppe Mingione, tra l’altro reggente dell’Istituto Comprensivo Gallozzi di Santa Maria Capua Vetere. I corsi, rivolti al personale, hanno la finalità di fornire strumenti aggiornati e competenze innovative fondamentali. Saranno svolti parte in presenza presso la sede dell’I.S.S.S., in Via Cimaglia, 96 Torre del Greco, nel napoletano, e parte online, per garantire la massima flessibilità e partecipazione.

