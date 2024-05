Al Ruddy | il produttore premio Oscar dei film Il Padrino e Million Dollar Baby è morto a 94 anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 28 maggio 2024) Il 25 maggio 2024, dopo una breve malattia, èAl: ildeiIlaveva 94. IlAl, che ha portato al successocome Il, èil 25 maggio 2024 all'età di 94. Il decesso, come rivelato da un portavoce della famiglia, è avvenuto presso l'UCLA Ronald Reagan Medical Center dopo una breve malattia. Una carriera fonte di ispirazione Albert S.è stato uno dei nove produttori che in carriera hanno conquistato due o piùnella storia dei premi assegnati dall'Academy. La sua vita e carriera era recentemente stata al centro della miniserie The Offer, prodotta da Paramount+, in cui era stato interpretato da ….