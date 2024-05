Al Mugello voglio gioire come Leclerc

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Che poi, in fondo, è giusto così. Ultime vittorie in contemporanea di una Ducati ufficiale e della Ferrari: anno del Signore 2008, era il 22 giugno, primo Felipe Massa a Magny Cours e primo Casey Stoner a Donington (nel 2022,trionfò in Australia in coincidenza con Bastianini in America, era aprile, ma la moto era di un team clienti). In fondo, è giusto così: cioè Pecco Bagnaia, reduce dal successo in Catalogna, ha scelto sì di cadere ancora, ieri, ma stavolta su un piatto di tortellini al Montana, il tempio gastronomico delle Rosse a quattro ruote. "È una bellissima combinazione – mi ha detto il campione del mondo su due ruote –. Sono felice per Charles, ho percepito da lontano la sua emozione, non è vero che tutte le vittorie sono uguali.