Al JazeeraRafah | altro raid 7 morti

(Di martedì 28 maggio 2024) 5.00 E' di settee sei feriti il bilancio parziale di un nuovo attacco israeliano a Rafah. Lo riporta Al Jazeera. A essere colpita è stata una struttura nella zona dia lHashashin. " una zona ha detto un testimone all'emittente qatariota brulicante di tende e sfollati. All'improvviso un missile è caduto sull'edificio, costruito utilizzando alcuni blocchi di cemento e tubi metallici. Abbiamo visto gente per strada, sfollati e cittadini. Non c'erano combattenti o. Era considerata una zona sicura".

Due pedoni sono morti investiti oggi, 11 marzo, a Roma . Un anziano di 81 anni è stato travolto da un'auto in tarda mattinata in viale Sacco e Vanzetti a Colli Aniene . L'automobilista...

Nel primo bimestre del 2024 il Lazio conta 11 vittime. È in zona gialla , con un'incidenza di mortalità sul lavoro tra le meno elevate del Paese. Da gennaio a febbraio, infatti, fa registrare un indice di incidenza di mortalità calcolato per milione di occupati pari a 3,4 contro una media ...

decine di persone sono state uccise o ferite in un' Esplosione in un campo profughi nella zona di Rafah , ha detto il ministero della Sanità a Gaza gestito da Hamas. Domenica sera Israele ha compiuto una serie di grossi bombardamenti su Rafah e un campo profughi a Tel al-Sultan, l'ultima città ...

"Erano una coppia d'oro". Vittorio e Carla morti in Sardegna, l'ultimo viaggio insieme sulle due ruote - Vittorio Mariotti, 77 anni, ex dirigente del Monte dei Paschi, e la moglie Carla si trovavano vicino a Bottida ...

