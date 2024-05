Al Giubileo 32 milioni di turisti

(Di martedì 28 maggio 2024) Per l’anno giubilare del 2025 da parte vaticana si stima l’arrivo di oltre 32di presenze a Roma, tra pellegrini,e semplici visitatori. Il dato aggiornato è stato fornito ieri dal pro-prefetto del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione ed incaricato da Papa Francesco all’organizzazione dell’evento, monsignor Rino Fisichella, intervenuto a una conferenza stampa presso la sede della Stampa estera a Roma. "Ovviamente – ha spiegato il presule – si tratta solo di stime e così vanno prese. Numeri che sono il frutto di una proiezione e di un primo studio scientifico e sociologico commissionato all’Università di Roma Tre. Questi dati ci dicono anche che un milione e 450mila dovrebbero provenire dalla Germania, e quasi un milione dalla Gran Bretagna.

