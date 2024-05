Agricoltura | Roma per tre giorni capitale europea

(Di martedì 28 maggio 2024) Agea in collaborazione con Dg Agri e Jrc (Commissione) ha accolto agli oltre 400 delegati dei Paesi europei ed extra-europei per l'Ice Conference 2024, il piu' importante appuntamento internazionale sul tema del telerilevamento applicato alla Pac (Politica Agricola Comune). Dal 28 al 30 maggio Spazio Novecento, a, diventa fulcro di un confronto a tutto campo sulle nuove tecnologie applicate al monitoraggio delle attivita' agricole e all'utilizzo del sistema satellitare Sentinel-Copernicus, nelle quali l'Italia occupa da tempo una posizione di preminenza.L'evento e' stato introdotto da una conferenza stampa alla presenza del Ministero dell', della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, della Director of DG Agri Directorate C "CAP Strategic Plans I" Christina Borchmann, dalla Direttrice delle Risorse Sostenibili del Centro Comune di Ricerca della Commissione(Jrc) Alessandra Zampieri e del Direttore Generale di Agea, Fabio Vitale.

Nasce in Emilia - Romagna la più ampia rete di monitoraggio agronomico d’Italia, dove sensori stica in campo e intelligenza artificiale supportano i frutticoltori su molteplici fronti, fornendo precise indicazioni su quando e come irrigare, ad esempio, oppure sul momento opportuno per applicare un ... fmag

Lombardia: ok a riutilizzo residui verde pubblico per bioenergie - Lombardia: ok a riutilizzo residui verde pubblico per bioenergie - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - roma, 28 mag - La giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente di concerto con quello all'agricoltura, una delibera che contiene le ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Olio extravergine, solo il 5% della produzione può dirsi veramente italiana - Olio extravergine, solo il 5% della produzione può dirsi veramente italiana - roma-Solo il 5% della produzione olivicola nazionale può ... I 24 Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste coordinano il lavoro di ... agroalimentarenews

Ice Conference 2024: oltre 400 delegati dei paesi europei ed extra-europei a Roma - Ice Conference 2024: oltre 400 delegati dei paesi europei ed extra-europei a roma - La presenza alla conferenza stampa dei rappresentanti e degli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di roma e' emblematica, inoltre, dell'attenzione che l'Agenzia riserva ad una ... ilmessaggero