Agguato a Poggioreale 40enne gambizzato in via Stadera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i Carabinieri del nucleo operativo disono intervenuti presso il pronto soccorso della clinica Villa Betania per un uomo ferito. Si tratta Ungià noto alle forze dell’ordine, raggiunto ad una gamba da colpi d’arma da fuoco, esplosi da sconosciuti/o. Sarebbe accaduto in via. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non è in pericolo di vita L'articolo proviene da Anteprima24.it. .