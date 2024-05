Aggiornamento graduatorie terza fascia ATA | come scegliere le 30 scuole con immagini e la piattaforma Scuola in chiaro

(Di martedì 28 maggio 2024) Contestualmente alla presentazione della domanda gli aspiranti ATA diinseriscono anche le 30. Nell'istanza trovano un'apposita finestra per effettuare la scelta. Le 30si scelgono anche in caso di conferma operché, se non inserite, si intendono "scadute". L'articolo . .

Travaglio contro Giorgia Meloni da Chico Forti al Premierato e allo spread: "Si sarebbe presa in giro da sola" - Travaglio contro Giorgia Meloni da Chico Forti al Premierato e allo spread: "Si sarebbe presa in giro da sola" - Marco Travaglio boccia a tutto campo i risultati rivendicati da Giorgia Meloni negli ultimi spot elettorali in vista del voto alle europee ... notizie.virgilio

In Toscana nuovo progetto screening per tumore alla prostata - In Toscana nuovo progetto screening per tumore alla prostata - Prende forma il progetto coordinato dalla Regione Toscana, tramite Ispro, che darà la possibilità di sviluppare protocolli di una nuova generazione di studi pilota sullo screening della prostata e di ... ansa

Sui libri di testo i conti dei prof non tornano più: il tetto di spesa è lo stesso dal 2012, nonostante l'inflazione - Sui libri di testo i conti dei prof non tornano più: il tetto di spesa è lo stesso dal 2012, nonostante l'inflazione - Per la scuola media è previsto un tetto di 294 euro per la prima classe, 117 euro per la classe seconda e 132 euro per la terza classe. Recentemente è stata prevista una deroga del 10%. “È evidente ... huffingtonpost