Affossati che mito! Anita e Alessio si lasciano la reazione di Beatrice Luzzi è da Oscar

(Di martedì 28 maggio 2024)Olivieri eFalsone si sono lasciati e lo hanno fatto poco dopo un viaggio a Ibiza, insieme ad altri ex concorrenti (Paolo Masella e Letizia Petris e Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo). Un post per annunciare la rottura: “Caratteri e abitudini diverse”, ha scritto l’ex concorrente postando una storia su Instagram in cui ha spiegato le ragioni della rottura pubblicata su una foto che la ritrae con il suo ex coinquilino in uno scatto al tramonto: “Cari amici, qui per dirvi che io eabbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini…”. La loro storia è continuata per qualche mese anche una volta fuori.Olivieri non è arrivata in semifinale, ma rientrata nella Casa dopo l’eliminazione la ragazza aveva dichiarato: “Fuori non riesco a dormire” e poi aveva abbracciato e baciatoconfermando la loro relazione, nata nella casa del Grande Fratello durante una serata romantica organizzata per i due concorrenti.