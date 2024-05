Affari tuoi la concorrente fregata dal marito | insulti a non finire

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa lunedì 27 maggio su Rai1 ha giocato Alessia , concorrente del Lazio, accompagnata dal marito Paolo . La coppia ha vinto 20 euro. Quando i concorrenti hanno evidenziato la loro fortuna in amore, Amadeus non ha trattenuto una battuta.Continua a leggere fanpage

News tv. “Affari tuoi” , perdono tutto ma la reazione di Amadeus spiazza . Affari tuoi è un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell’access prime time. Il programma è basato sul format olandese Deal or No ... tvzap

Affari Tuoi: un maxischermo in piazza per seguire Luca e Sara, 300.000€ - affari tuoi: un maxischermo in piazza per seguire Luca e Sara, 300.000€ - E' stata la vincita maggiore della stagione, essendo quella massima da 300.000€: ci riferiamo alla vittoria di Luca e della figlia Sara, provenienti dal ... lanostratv

I titoli del giorno a Piazza Affari: in rialzo banche con Mps e Intesa, Prysmian in pausa - I titoli del giorno a Piazza affari: in rialzo banche con Mps e Intesa, Prysmian in pausa - Bancari in corsa a Piazza affari: la migliore è Mps che si posiziona in vetta al listino, bene anche Intesa dopo mega buyback. Debolezza per Prysmian ... borse

Amadeus pronto a dire addio ad Affari Tuoi: svelata la data dell’ultima puntata - Amadeus pronto a dire addio ad affari tuoi: svelata la data dell’ultima puntata - Non manca molto all'addio di Amadeus alla Rai dopo anni di grandi successi. Lo stesso conduttore ha confermato il suo passaggio su Canale Nove a partire ... ilsipontino