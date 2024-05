AEW | Un infortunio e tanti acciacchi un Double Or Nothing fisicamente logorante

(Di martedì 28 maggio 2024)Orè stato sicuramente un buonissimo PPV da parte della AEW.i match che abbiamo visto e ne abbiamo avuto per tutti gusti, dai match più classici a quelli con più storia dietro, a quelli un po’ più estremi eintensi. Due su tutti sono il Barbed Wire Steel Cage Match fra Adam Copeland e Malakai Black e l’Anarchy In The Arena fra il Team AEW e il Team Elite. Il bollettino medico Infatti dopo due giorni dall’evento arrivano le prime notizie sulla salute degli atleti. Sappiamo che Copeland sarà fuori dai giochi per un po’ qui trovate la notizia e il suo TNT Championship verrà al 99% reso vacante. Ma non solo lui è uscito malconcio dal PPV, infatti anche il suo avversario Malakai Black non se l’è passata proprio benissimo dopo il match dato che ha perso una gran quantità di sangue e al rientro nel backstage era talmente esausto da fare fatica a muoversi.

