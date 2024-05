AEW | Eddie Kingston annunciata la data dell’intervento chirurgico

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 28 maggio 2024) Come riportato qualche giorno sul nostro portale,ha subito un bruttissimo infortunio durante l’evento NJPW Resurgence, riportando una frattura alla gamba e la lacerazione del legamento crociato anteriore e del menisco contro Gabe Kidd. Oggi, secondo quanto riportato dal portale PWInsider, il wrestler statunitense dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica il prossimo 7 agosto. .@GabeKidd0115 "Brainbuster"Sign up Now & Stay tuned to href="https://twitter.com/hashtag/NJPW?src=hash&ref src=twsrc%5Etfw">#NJPW #njpwworld #njresurgence pic.twitter.com/CEH3sxc0qt— NJPW WORLD (@njpwworld) May 12, 2024 Nonostante le circostanze,ha mantenuto un atteggiamento positivo. In dichiarazioni rilasciate a PWInsider la scorsa settimana, ha affermato: “Non sono arrabbiato.