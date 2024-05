Aerospazio verso veicoli riutilizzabili | la sfida del progetto Amaca Nel team Cira Cnr e Federico II

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 28 maggio 2024) Risparmiare sulle missioni spaziali grazie a. È una delle sfide in corso a cui ha contribuito il(Approccio Multiscala per la Modellazione di Materiali CMC e UHTCMC per Componentiper l’) che con un percorso di oltre tre anni di ricerca ha compiuto passi significativi per lo sviluppo diin grado di effettuare in sicurezza missioni spaziali multiple senza aver bisogno di sofisticate misure di ispezione e manutenzione. Il, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana e coordinato dal Politecnico di Milano, ha coinvolto il, Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, l’Issmc, Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo sviluppo dei Materiali Ceramici del Cnr e Petroceramics SpA.