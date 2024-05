Adrano in giro con un coltello a serramanico nell’auto | nei guai 24enne

(Di martedì 28 maggio 2024) Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihanno denunciato in stato di libertà un giovane adranita di 24 anni che nascondeva in auto un. Durante l’ordinario servizio serale di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato un’autovettura in sosta in via Papa Luciani, con a bordo una coppia, un uomo e una donna. Alla vista degli agenti, l’uomo ha iniziato ad armeggiare nel vano porta oggetti dello sportello sinistro. Visto il comportamento sospetto e il nervosismo manifestato dal soggetto, i poliziotti hanno effettuato un controllo mirato della vettura che è risultata essere di proprietà della donna. Durante la perquisizione, proprio nel vano porta oggetti dello sportello sinistro, è stato trovato ilche è risultato appartenere al giovane.

