ADL pronto a un grande colpo tifosi increduli | Se questa bomba di mercato dovesse esplodere per davvero…

(Di martedì 28 maggio 2024) Il Napoli di De Laurentiis punta a undicon Federico Chiesa: la tifoseria sogna lo scudetto con Conte. Aurelio De Laurentiis, il fervido presidente del Napoli, sembra essere sul punto di compiere undiche potrebbe cambiare le sorti della squadra azzurra nella prossima stagione. Le ultime indiscrezioni riportano con insistenza l’interesse per Federico Chiesa, esterno reduce da una stagione altalenante alla Juventus. Nonostante le performance deludenti in bianconero, il giocatore sembra avere le carte in regola per un ritorno instile, soprattutto sotto la guida di Antonio Conte, il favorito per la panchina partenopea. Anche se le sorprese non finiscono qui: sembra infatti che per unche arriva, un altro esce: Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, è sul piede di partenza.