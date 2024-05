Addio alla media ’Fontana’ La nuova scuola fra 2 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Dueda adesso. Il contorovescia, anche se di biennio si parla, può iniziare per la conclusione dei lavori della storica’Mario Fontana’, di via del Canaletto 165. Un intervento di demolizione e ricostruzione ex novo dal costo complessivo di circa 5milioni di euro (con fondi del Pnrr) per ridare un volto nuovosecondaria di primo grado intitolata al generale spezzino della Resistenza. Un edificio diconcezione perché "ecosostenibile – spiega Stefano Tonelli, ingegnere civile che segue il progetto - e che ha impatto zero per quanto riguarda le emissioni di CO2 e un risparmio energetico che va oltre il 20% cento, del cui moderno aspetto beneficerà anche il quartiere intero. "Si chiama regime uno dei principi Dnsh – continua Tonelli – e corrisponde al livello massimo che la tecnologia attuale ci mette a disposizione per l’edificio diconcezione.