Adani Cassano e Ventola pronti a tornare online con il nuovo format Viva el Futbol Ecco di cosa si tratta

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo la rottura del rapporto con Vieri e l’uscita dalla Bobo tv, Lele, Antonioe Nicolasonoa fare il loro grande ritorno con un programma tutto loro:el. L’iniziativa è stata affidata a Dorvan, una nuova compagnia (newco) fondata da Marco Valenti e Alberto Gugliada.el, che inizierà le trasmissioni via streaming con l’inizio della prossima stagione del campionato di Serie A, si definisce come una “formula di analisi calcistica e intrattenimento completamente rinnovata e orientata alla massima interazione col pubblico“. Ilprogramma del trio si presenta come un “multimediale capace di adattarsi agilmente tra tutte le piattaforme, dal web ai social”. La data ufficiale è il 19 agosto e, per almeno due settimane,Elsarà raggiungibile su tutte le piattaforme social, sia in diretta che con contenuti esclusivi on demand.

