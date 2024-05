Accordo a un passo nuovo proprietario per la squadra del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Svolta importante per ladel, l’per la cessione del club è a un, arriva un. Una stagione deludente, dal quale ci si aspettava decisamente di più, anche se alla fine l’obiettivo della salvezza è stato raggiunto. Al pari della SSCin Serie A, anche ilFemminile ha vissuto una stagione fatta di tanti bassi e pochi alti. Eppure proprio nel rush finale è arrivata la tanta agognata salvezza. Ladel tecnico Biagio Seno ha infatti battuto al playout salvezza la Ternana nel doppio confronto, conservando la categoria. Una grande gioia per la società del presidente Alessandro Maiello e del presidente onorario, Raffaele Carlino. Eppure questa potrebbe essere stata l’ultima gara di questa dirigenza come proprietari delFemminile.