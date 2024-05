Accordi e disaccordi sui numeri post Rdc Ci scrive Tridico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 28 maggio 2024) Al direttore - Avrà notato anche lei, da osservatore attento, che le reazioni di Matteo Salvini per le dichiarazioni di Stoltenberg sono state dello stesso tono di quelle di Medvedev. Pensa che i due si siano preventivamente consultati?Giuliano Cazzola. Great minds think alike. Al direttore - Leggo con stupore di“inediti” di cui il Foglio è entrato in possesso in relazione alle misure del governo che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza. Partendo dal fatto che ad oggi non è dato conoscere iufficiali su Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro, proviamo a commentare isenza l’approccio – mi perdoni – un po’ ideologico che sembra caratterizzare l’analisi del suo giornale. Perché i dati, a saperli leggere, purtroppo raccontano un’altra storia: ben oltre un milione di persone ha perso un sostegno che esiste in tutti i paesi sviluppati e questo senza che riescano a trovare un lavoro con probabilità maggiori di prima.