Accoltellata all’hotel Il Gallo l’ex dipendente arrestato | Mi hanno detto di farlo

(Di martedì 28 maggio 2024) Bologna, 28 maggio 2024 – Un grido d’aiuto disperato, a squarciare la quiete di metà mattina. Quando sono accorsi i dipendenti e subito di seguito il titolare della vicina palestra, nel fondo scala dello storico hotel ristorante ‘Il’ si sono trovati di fronte una scena agghiacciante. La 66enne titolare dell’attività a terra coperta di sangue, e il suo ex, albanese di mezz’età trapiantato a Castel San Pietro ormai da una vita, con il coltello insanguinato appena abbandonato a terra, che non ha neppure tentato la fuga e ha abbozzato una frase, una soltanto: “Midi”. Trasferita d’urgenza in eliambulanza al Maggiore di Bologna, la donna è fortunatamente fuori pericolo di vita, ma la morte l’ha vista in faccia.