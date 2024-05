Accoltella mortalmente il ladro che voleva derubarlo | arrestato il proprietario di casa vittima del furto

REGGIO CALABRIA. Cadavere al 'Morelli': un fermo per omicidio e tentato omicidio - REGGIO CALABRIA. Cadavere al 'Morelli': un fermo per omicidio e tentato omicidio - REGGIO CALABRIA – Omicidio e tentato omicidio. Sono queste le accuse che la Procura di Reggio Calabria muove nei confronti di un reggino di 48 anni sottoposto a fermo con… Leggi ... informazione

Reggio. Era di Catania l’uomo accoltellato mortalmente e abbandonato davanti l’ospedale - Reggio. Era di Catania l’uomo accoltellato mortalmente e abbandonato davanti l’ospedale - REGGIO CALABRIA – Era di Catania ed aveva 30 anni, l’uomo deceduto, in seguito ad un accoltellamento, ieri nei giardini davanti l’Ospedale Morelli. Il trentenne, da quanto trapelato (che poi è la tesi ... tempostretto

Trentenne di Catania ucciso a Reggio Calabria: accoltellato mentre tentava la rapina con tre complici - Trentenne di Catania ucciso a Reggio Calabria: accoltellato mentre tentava la rapina con tre complici - A.S, trentenne di Catania, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato. Sarebbe entrato in azione ieri, 27 maggio, insieme a tr ecomplici, anche loro catanesi. Questi ultimi l'hanno trasportato al ... informazione