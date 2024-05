Accetto li prendo | caos ad Affari Tuoi la lite tra Jacopo e il papà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Adè la serata di. Nella puntata andata in onda questa sera, martedì 28 maggio, il concorrente, accompagnato daRoberto gioca la partita perfetta. Centra i cambi e sa quando bisogna rifiutare l'offerta. Il pacco numero 3 che pesca a inizio partita lo cede presto e si prende il numero 2. I pacchi blu volano via in pochissimo tempo e così resta con "soldi sicuri", ovvero tutti pacchi rossi, con l'obiettivo grosso dei 200.000 euro, dato che i 300.000 sono usciti di scena. E così nell'arco di pochissimi minutirifiuta offerte da 28.000 euro e da 45.000 euro. Proprio su questa ultima offerta c'è stato uno scontro traRoberto. Il padre infatti a bassa voce sussurra: "Io,io li prenderei".lo gela: "Io invece no, rifiuto e vado avanti".