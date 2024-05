Accadde oggi 28 maggio | Hans Jorge Butt ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 28 maggio 2024) 28edÈ stato due volte finalista in Champions League. Proprio nella ‘vecchia’ Coppa Campioni lo vidi per la prima volta. Era il settembre 2000. E quella partita non la dimentico, non solo per lo spettacolare 4-4 tra il suo Amburgo e la Juventus: in quel match infatti andò a segno su rigore. Mi sorprese, perché stiamo parlando di un ex portiere. Il 28del 1974 nasce. Settant’anni invece per Manlio Zanini, cinquantuno presenze in Serie A con il Catanzaro. Nel torneo cadetto militò anche con il Vicenza. Dieci anni fa ci lasciò Pierre Bernard, che con il Saint-Etienne conquistò (anche) due campionati ettante Coppe di Francia. Esattamente un quarto di secolo fa se ne andava Henry Carlsson, campione olimpico nel 1948 e in seguito due ‘scudetti’ con l’Atletico Madrid.