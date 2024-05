Abusi sui bambini dell’oratorio | Don Emanuele Tempesta condannato a 6 anni e sei mesi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) Fu arrestato e posto ai domiciliari nel luglio 2021 mentre, nel milanese, stava per partire con ragazzi e adolescentia un campeggio montano. Adesso don, 32, ex parroco vicario di Busto Garolfo è stato, in primo grado, persessuali su almeno settedi età compresa tra i 7 e gli 11. I giudici del tribunale di Busto Arsizio (Varese) presieduti da Giuseppe Fazio (Cristina Ceffa e Rossella Ferrazzi a latere) hail sacerdote a 6e 6. Tra le pene accessorie stabilite dal tribunale anche il divieto di avvicinarsi a scuole o luoghi frequentati da minori. Il pubblico ministero Susanna Melita aveva chiesto una condanna a 11ma il religioso è stato assolto da due degli episodi contestati.