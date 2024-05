Abusi su bambini sacerdote condannato a 6 anni e 6 mesi

Viareggio, 24 maggio 2024 – L’orco era in casa. Subdolo e inquietante. Il racconto di una ragazzina di 11 anni ha messo in discussione la figura del padre , un sessantenne dell’entroterra versiliese, indagato perché "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in diverse occasioni ... lanazione

L'ex imprenditore, re delle start up, torna in aula per un secondo processo: era stato già condannato a oltre 6 anni per stupro Alberto Genovese torna oggi in aula di tribunale. L'ex imprenditore delle start up, già condannato a oltre 6 anni per stupro, deve difendersi all'accusa di aver abusato ... sbircialanotizia