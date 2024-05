Abusano di un’atleta olimpionica mentre si scattano un selfie | condannati tre calciatori

Atleta olimpionica abusata, tre calciatori condannati a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale - Atleta olimpionica abusata, tre calciatori condannati a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale - Tre condanne in abbreviato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una campionessa olimpionica azzurra. Il gup di Roma ha inflitto una condanna a 5 anni e 4 mesi per i tre calciatori sardi, ... ilgazzettino

Roma, abusi su olimpionica azzurra: tre condanne - Roma, abusi su olimpionica azzurra: tre condanne - (Adnkronos) - Tre condanne in abbreviato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una campionessa olimpionica azzurra. Il gup di Roma ha inflitto una condan ... webmagazine24

Abusarono di un’olimpionica azzurra: tre calciatori condannati a 5 anni e 4 mesi - Abusarono di un’olimpionica azzurra: tre calciatori condannati a 5 anni e 4 mesi - L'atleta, secondo quanto ricostruito nell'indagine, sarebbe stata riconosciuta per le strade della movida capitolina dai tre uomini tutti originari dell'Oristanese, che le avrebbero chiesto di ... roma.repubblica