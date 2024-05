Abbiamo una notizia su Ida e Mario Dopo Uomini e Donne quelli che molti pensavano

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 28 maggio 2024) Il trono over di Ida Platano si è concluso nel peggiore dei modi. Quello che doveva essere il percorso che avrebbe rappresentato il suo riscatto in termini amorosi si è trasformato nel suo ennesimo ‘flop’ di cuore. Che ci sia in corso un riavvicinamento conCusitorele tante segnalazioni di? Mai dire mai e Maria De Filippi lo ha dimostrato ripetutamente attraverso le storie sentimentali che negli anni si sono susseguite, tra crisi e gioie, nello studio di. Adesso anche gli over hanno la possibilità di vivere la ‘magia’ del trono come per Ida Platano. È pace conCusitore, l’indiscrezione., spuntano novità su Ida Platano eTutto il chiasso delle ultime ore riguardo la chiacchierata faccenda, che è ancora tutta da confermare, o smentire, è dovuto ad una segnalazione giunta nei direct Instagram della esperta di gossip e televisione Deianira Marzano.