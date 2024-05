Abbiamo incontrato Matteo Berrettini | Nessuno ti può insegnare che cosa significa essere sempre sotto gli occhi di tutti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2024) «Beh, in effetti non mi dispiacerebbe avere delle gambe così anche nella realtà».sorride mentre ci indica il suo avatar digitale che sullo schermo si guarda intorno tamburellando con la racchetta. I tratti del volto sono i suoi e il look rigorosamente firmato Boss pure, «È quello che ho messo ai Boss Open dello scorso anno, identico e preciso», commenta. Polpaccio vagamente generoso a parte, quindi, la resa è davvero notevole. «È incredibile vedermi lì, un vero onore, accanto a leggende come Serena (Williams, ovviamente, ndr) e John McEnroe». Siamo a Parigi, all’alba del Roland Garros, in un loft che la casa di produzione 2K Games ha trasformato in un vero e proprio ostello del tennis (e del gaming) per presentare il suo nuovo videogioco di punta, TopSpin 2K25: un titolo dedicato ai grandi appuntamenti di terra rossa, erba & co, che torna in una versione iper-aggiornata a quasi dieci anni dall’ultima edizione, come ennesima riprova del picco di popolarità che il tennis sta vivendo a livello globale, in ogni ambito.