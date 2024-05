Abbandonata dalla madre sul Raccordo a Roma dopo un 5 in latino | 16enne rischia di essere investita

Camminava da sola lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Così gli agenti della polizia locale hanno trovato una 16enne, che la madre aveva costretto a scendere dall'auto, dopo una lite per un 5 in Latino. La 40enne è stata denunciata.Continua a leggere fanpage

Retroscena sull’abbandono della figlia per un 5 in latino: la ragazza ritratta l’accusa contro la madre - Retroscena sull’abbandono della figlia per un 5 in latino: la ragazza ritratta l’accusa contro la madre - Dopo la vicenda che ha suscitato grande scalpore, in cui una madre era stata denunciata per aver abbandonato la figlia sedicenne sul Grande Raccordo Anulare a seguito di un litigio per un voto scolast ... tecnicadellascuola

