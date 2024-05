Abbandona la figlia sul Raccordo per un’insufficienza a scuola

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – Avrebbeto lasulper: una donna di circa 40 anni è stata denunciata dalla Polizia locale di Roma Capitale per “maltrattamenti di minore”. La 40enne avrebbe fatto scendere suadi 16 anni sul GrandeAnulare, nel tratto adiacente alla galleria Appia. Immediatamente soccorsa dagli agenti del gruppo Spe, la ragazza, è stata portata presso gli uffici di Ponte di Nona. I caschi bianchi hanno deferito la 40enne, abitante in zona Pisana, all’autorità giudiziaria. Dell’episodio è stato tempestivamente informato il tribunale per i Minorenni di Roma. (Fonte: Agi) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Quello che poteva essere un banale litigio tra madre e figlia per un'insufficienza è sfociato in una denuncia per abbandono di minore nei confronti di una 40enne romana. La vicenda si è consumata nel pomeriggio di ieri, 27 maggio, lungo il raccordo anulare dove la 16enne viaggiava in auto ... today

Roma, 28 maggio 2024 – Prende un 5 in latino e la mamma l’ Abbandona sul raccordo anulare . È l’incredibile vicenda accaduta a una 16enne di Roma. Ma a rendere ancora più paradossale la vicenda è la pagella della ragazza, studentessa modello: 9 in tutte le materie. Tranne una, latino . “Ora basta, ... quotidiano

Abbandona la figlia sedicenne sul grande raccordo anulare: aveva preso 5 in latino - Abbandona la figlia sedicenne sul grande raccordo anulare: aveva preso 5 in latino - La madre 40enne è stata denunciata per maltrattamento di minori. Si pensa non sia la prima volta che accade. La ragazza è avvistata dalla polizia locale alla galleria Appia, che l’ha portata in salvo ... quotidiano

Roma, abbandona la figlia sul raccordo: denunciata 40 enne - Roma, abbandona la figlia sul raccordo: denunciata 40 enne - La donna di 40 anni dovrà rispondere all'accusa di maltrattamento su minori per aver lasciato la figlia sulla corsia d'emergenza del GRA ... romait

Roma, madre abbandona figlia sul GRA dopo una lite: aveva preso un brutto voto in latino - Roma, madre abbandona figlia sul GRA dopo una lite: aveva preso un brutto voto in latino - Una madre abbandona la figlia sul GRA, una delle strade più note di Roma: è successo per via di un brutto voto preso a scuola ... tag24