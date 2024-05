Abbandona la figlia per un brutto voto Ragazzina sotto choc dove l’hanno trovata i Carabinieri

(Di martedì 28 maggio 2024) Il folle gesto di una madre romana avrebbe potuto portare a gravi conseguenze se non fosse stato per l’intervento di una pattuglia dei Vigili Urbani. Ieri pomeriggio, lungo il raccordo anulare, una 40enne romana stava viaggiando in auto con la16enne. Secondo la ricostruzione dei vigili, fra le due sarebbe nata una discussione a causa di una scuola. Per l’esattezza un 5 in latino. Tanto è bastato alla donna per ordinare alladi scendere dalla macchina e ripartire, lasciandola sola in mezzo al traffico nei pressi della Galleria Appia, con la seria possibilità di essere investita. Per fortuna una pattuglia l’ha notata mentre vagava a piedi sulla corsia di emergenza. La ragazza era spaventata e visibilmente

