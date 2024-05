Abbandona la figlia in strada per un’insufficienza a scuola | madre denunciata per maltrattamento di minore

(Di martedì 28 maggio 2024)in latino ritenuta inaccettabile. È il motivo per cui, nella giornata del 27 maggio, unahato la16enne sul raccordo anulare di Roma. La ragazza è stata notata dai vigili urbani del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) mentre camminava nei dintorni della galleria Appia, con le macchine che le sfrecciavano accanto. Subito soccorsa, è stata poi portata presso gli uffici di Ponte di Nona. Come scritto da Repubblica, la donna autrice del gesto è stataperdi minori. È stata la 16enne a raccontare quanto accaduto, in preda alla disperazione, agli agenti: “Abbiamo litigato perin latino e mi ha fatto scendere dalla macchina”. Dunque, una discussione per questioni scolastiche finita male.

