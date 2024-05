A1 Venerdì notte chiuso allacciamento diramazione Roma sud

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di31 maggio alle 5:00 di sabato 1 giugno sarà, per chi proviene da Napoli, il ramo disulla D19sud, verso/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare). E’ quanto si legge in una nota. In alternativa, spiega la nota, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Valmontone, al km 586+900 della A1, percorrere la SS6 Casilina versoe immettersi poi sulla D19sud attraverso la stazione di San Cesareo. (Com/Mtr/ Dire) .