A-Zeta ad Antonino Restino il Premio Federpol alla carriera | è il primo investigatore 5 0 d’Italia

(Di martedì 28 maggio 2024) Daprivato ad imprenditore a presidente della società di investigazione 5.0 leader di settore in Italia e pioniere in Europa. E’ il percorso di, fondatore e presidente di A-gruppo di data intelligence e investigazione in Europa ad aver ottenuto la certificazione per la quotazione in Borsa. Il gruppo, che a dicembre 2023 ha annunciato l’acquisizione del ramo legale di Officine Cst, si proietta a raggiungere nel 2024 20 milioni di Euro di fatturato, con obiettivo previsto nel 2025 di salire ulteriormente a 25 milioni.lunga lista di riconoscimenti personali – molti dei quali consegnati dalle Forze dell’Ordine quali Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale per aver fornito elementi fondamentali alle indagini che hanno portatocattura di organizzazioni criminali –è stato recentemente insignito del“per la lunga militanza nella Federazione e il contributo apportato all’intera categoria” consegnato a Resino in occasione del 67mo congressoa Firenze.