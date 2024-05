A «UAU il festival» si impara che il gioco è «una faccenda molto seria» - A «UAU il festival» si impara che il gioco è «una faccenda molto seria» - I l gioco è relazione con il mondo. Quel mondo che abbiamo scoperto a poco a poco da bambini, con le mani sporche di terra o di pennarelli colorati. Il gioco è relazione con l’altro, con chi si presta ... ecodibergamo

Carmen Mola, il collettivo di scrittori ospite del Festival del Giallo di Napoli - Carmen Mola, il collettivo di scrittori ospite del festival del Giallo di Napoli - Carmen Mola, il collettivo di scrittori e sceneggiatori, è stato ospite del festival del Giallo di Napoli grazie all'Istituto Cervantes ... eroicafenice

D-Day Festival, per celebrare gli 80 anni dallo sbarco in Normandia - D-Day festival, per celebrare gli 80 anni dallo sbarco in Normandia - Oltre 200 gli eventi in programma dall'1 al 16 giugno. Un'occasione ideale per visitare i luoghi dove si combatté per debellare il nazismo e ristabilire la libertà in Europa ... tgcom24.mediaset